«Новая диверсия Украины?» Взрывчатку нашли у газопровода в Сербии, детали

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на территории республики рядом с газопроводом, ведущим в Венгрию, нашли взрывчатку. Какие детали известны, получила ли повреждения инфраструктура, кто за этим стоит?

Взрывчатку нашли у трубопровода в Сербии: какие детали известны

Вучич написал в соцсетях, что провел телефонный разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, сообщив ему об инциденте. Сербские правоохранители обнаружили взрывчатку и детонаторы, необходимые для подрыва трубопровода, уточнил он.

«Я <...> проинформировал [Орбана] о предварительных результатах расследования, проводимого нашими военными и полицейскими, относительно угрозы критически важной газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию», — написал Вучич.

Президент Сербии пообещал держать представителя Венгрии в курсе хода расследования.

Орбан также сообщил о разговоре. Премьер заявил, что сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющим Сербию и Венгрию. Он созвал экстренное заседание совета обороны.

Позднее Вучич сообщил журналистам, что взрывчатку нашли недалеко от населенного пункта Велебит (община Канижа, Северно-Банатский округ, автономный край Воеводина), в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.

Кто стоит за диверсией, есть ли украинский след

Представители Сербии и Венгрии не уточнили, кто может стоять за диверсией.

Ранее между Венгрией и Украиной разгорелся конфликт вокруг трубопровода «Дружба». 13 февраля Минэкономики Словакии сообщило о повреждении трубы и приостановке поставок нефти по ней в Венгрию и Словакию. Венгерская группа MOL заявляла, что российские углеводороды не поступают по артерии в Венгрию с 27 января. Будапешт обвинил Украину в атаке.

Киев в свою очередь объяснил проблемы с прокачкой нефти повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Будапешт же считает, что Украина прекратила поставки по политическим причинам. Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и заблокировала кредит Евросоюза для Киева в знак протеста. В Кремле считают, что Украина таким образом занимается энергетическим шантажом.

Кроме того, имеют место атаки газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» — российское посольство в Турции довело до Анкары свою позицию, осудив налеты.

«Они (атаки. — NEWS.ru) получали и будут получать должный отпор. Свою позицию и оценки мы доводим до турецкой стороны и встречаем необходимое понимание», — подчеркнули в дипведомстве.

Накануне «Газпром» сообщил, что ночью 2 апреля компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников — она обеспечивает экспортные поставки газа через «Турецкий поток».

В марте инфраструктура газопроводов несколько раз подвергалась атакам. По данным «Газпрома», его объекты атаковали 12 раз с 24 февраля по 11 марта, все удары удалось отразить.

В период с 17 по 19 марта объекты компании, обеспечивающей поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», подверглись новым атакам. Тогда беспилотники пытались нанести удар по компрессорным станциям «Русская», «Казачья» и «Береговая».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В конце февраля российские спецслужбы зафиксировали попытки украинской стороны подготовить диверсии на «Голубом» и «Турецком» потоках. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Пользователи Сети, учитывая контекст, предположили, что в истории с взрывчаткой в Сербии может быть украинский след: «Новая диверсия Украины?»

