Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 апреля: где сбои в России

Сегодня, 5 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 5 апреля

Из российских регионов ежедневно поступают сотни жалоб о сбоях мобильного интернета, следует из статистики на мониторинговых ресурсах. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Совокупное число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет почти три сотни на момент публикации.

Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской, Ростовской, Московской, Волгоградской, Ярославской, Самарской, Ивановской, Томской, Тверской, Костромской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Воронежской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Брянской, Смоленской, Ленинградской областей, Краснодарского, Приморского, Красноярского, Алтайского, Пермского, Хабаровского края, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Бурятии, Кузбасса, Ханты-Мансийского АО, Ставрополья, Тюмени.

Почему не работает мобильный интернет 5 апреля

Мобильный интернет могут отключать на фоне угрозы атаки БПЛА — власти зачастую предупреждают местных жителей о сопутствующих неудобствах. Мера необходима, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отключения связи, которые фиксировались, в частности в Москве и Санкт-Петербурге в последнее время, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Песков добавил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Право вводить или снимать ограничения делегировано ФСБ по указу президента, заявил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов. Решение об отмене ограничений, по его словам, будет приниматься исходя из обстановки в целом по стране, а не в отдельном регионе.

«Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — добавил Толстоносов.

Как пользоваться интернетом во время отключений

В период ограничений работы мобильного интернета в полном объеме продолжают функционировать сайты и приложения из белого списка Минцифры.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

С 1 апреля в белый список включены сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови.

