Что ждет самокатчиков в РФ в 2026 году: госрегистрация, страховка, штрафы

Что ждет самокатчиков в РФ в 2026 году: госрегистрация, страховка, штрафы

Вместе с приходом тепла в российских городах стартует и уже ставший традиционным сезон самокатов. Однако именно эти транспортные средства все чаще и чаще фигурируют в сводках происшествий. Как ужесточились правила использования самокатов, что теперь обязательно надо знать перед поездкой — в материале NEWS.ru.

Какие ключевые правила действуют уже сегодня

С 2023 года электросамокат официально признан средством индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников. По его словам, это означает, что самокатчик несет ответственность как полноценный участник дорожного движения.

«Ключевые правила сегодня таковы: можно развивать скорость — не выше 25 км/ч, в пешеходных зонах — еще меньше. Самокатчики в возрасте до 14 лет могут находиться только в сопровождении взрослого. Запрещено ехать вдвоем, пьяным, не держась за руль. Стоит также помнить, что самокат мощнее 0,25 кВт или тяжелее 35 кг считается уже мопедом, для управления им нужны права», — сообщил Сальников.

Надо ли регистрировать самокаты после покупки

Мопеды, электрические велосипеды и электросамокаты с 1 сентября 2026 года нужно будет зарегистрировать в 10-дневный срок с момента покупки в создаваемом федеральном реестре с обязательным получением «учетного знака» (аналог автомобильного госномера) и «учетной метки» (QR-кода), рассказал Дмитрий Сальников.

«Купленные до этой даты транспортные средства придется поставить на учет до 1 марта 2027 года. Советую уже сейчас проверить параметры своего самоката и привыкать к мысли, что анонимной езды скоро не будет», — отметил собеседник NEWS.ru.

Адвокат Григорий Сарбаев в беседе с NEWS.ru предположил, что регистрация самокатов, возможно, будет проходить в упрощенном режиме через «Госуслуги».

«Получение владельцем учетного знака, визуального идентификатора, автоматически повлечет за собой все права и обязанности для управления самокатом, как и для обычного водителя. В частности, будет введено обязательное страхование», — сообщил Сарбаев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Можно ли самокатчикам ездить по тротуарам

С 1 сентября 2026 года вводится полный запрет на движение по тротуарам, где ширина составляет менее двух метров, сообщил адвокат Сарбаев. По его словам, такое нарушение будет квалифицироваться как движение в неположенном месте.

«В общественных пространствах вводятся так называемые медленные зоны: там официально будет скорость ограничена до 5 или 10 километров в час. Детям до семи лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых и исключительно по тротуару. Самокатчикам в возрасте от семи до 14 лет выезд на проезжую часть также полностью запрещен. Таким образом, управлять средством микромобильности возможно только с 14 лет», — отметил собеседник.

Напомним, в минувшем марте президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам, сообщала пресс-служба Кремля. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры для решения этого вопроса до 1 июля текущего года.

Как будет работать страхование самокатчиков

Страхование может оказаться наиболее болезненным вопросом, указал Сарбаев. «Как мы знаем, в случае ДТП с автомобилем у владельца автотранспортного средства существует полис ОСАГО. У самокатчика его, естественно, нет, поэтому он должен будет в случае происшествия выплатить возмещение за повреждение из собственного кармана. Это огромная проблема», — пояснил юрист.

По его словам, с 1 сентября может быть введена обязанность по оформлению страхования гражданской ответственности по аналогии с ОСАГО: «Пока этот вопрос обсуждается, поскольку неясно, на какие конкретно самокаты должно распространяться страхование. Сейчас речь идет о мощности свыше 250 ватт или скорости более 25 км/ч. Однако уже сейчас можно констатировать, что страховые компании не горят желанием заниматься страхованием самокатчиков. Связано это, прежде всего, с тем, что крайне сложно юридически квалифицировать подобные страховые случаи. Проще станет после того, как появится соответствующая судебная практика».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как будут выявлять самокатчиков-нарушителей

Некоторые вопросы, связанные с правилами движения самокатов, еще не до конца охвачены действующим законодательством, признал Григорий Сарбаев.

Он пояснил, что к номеру транспортного средства будет прикрепляться QR-метка, благодаря которой инспектор сможет оперативно распознать, что это за самокат, кому он принадлежит.

«Штрафы останутся те же: 800 рублей за езду вдвоем, за езду в нетрезвом состоянии — от 1000 до 1500 рублей, за создание помех — от 1000 до 2500 рублей. Однако остро стоит вопрос, каким образом эти нарушения будут фиксироваться», — рассказал юрист.

Он пояснил, что на сегодняшний день в принципе никто не обсуждает, что эти нарушения будут попадать на камеры, которые установлены на дорогах: «Скорее всего, система к этому еще не готова. Поэтому, наверное, все будет по принципу: не остановил инспектор — значит, повезло».

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что Москва не будет запрещать использование электросамокатов. Однако она предположила, что ограничения могут появиться в других городах.

Впрочем, президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что полностью запретить электросамокаты уже не получится. Он отметил, что, помимо кикшерингов, граждане также пользуются частными средствами индивидуальной мобильности.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как часто самокатчики попадают в ДТП

Самокатчики регулярно оказываются фигурантами сводок происшествий. В минувшем сентябре в Москве неизвестный на электросамокате сбил беременную женщину на тротуаре у дома № 2 по Ленинскому проспекту и скрылся. Пострадавшую госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Ранее в Москве 17-летняя девушка на скутере попала под трамвай на проспекте Мира, переезжая пути в неположенном месте. Прибывшие спасатели помогли пострадавшей выбраться. Ее госпитализировали.

До этого в Волжском Волгоградской области маршрутка насмерть сбила девятилетнюю девочку на самокате, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Читайте также:

Электросамокаты и СИМ в России: где полностью запретили, штрафы и правила

Россиян предупредили о хитром способе мошенничества в кикшеринге

Как выбрать электросамокат: гид для подростков и взрослых