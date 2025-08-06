Электросамокаты и СИМ в России: где полностью запретили, штрафы и правила

Электросамокаты полностью запретили в некоторых городах России, в отношении других средств индивидуальной мобильности также вводят ограничения. Что об этом известно, в каких регионах действуют ограничения в отношении СИМ, в чем они заключаются, каковы штрафы и правила езды на средствах индивидуальной мобильности?

В каких городах полностью запретили электросамокаты, причины

В Благовещенске Амурской области с 14 июля 2025 года запрещено сдавать в аренду и пользоваться средствами индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатами. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным», — написал Имамеев.

По его словам, подавляющее большинство воспринимают СИМ не как средство передвижения, а как «игрушку», игнорируя правила безопасности. Это приводит к травмированию пешеходов, аварийным ситуациям и сотням жалоб от горожан, добавил мэр. Имамеев подчеркнул, что безопасность людей — приоритет властей, поэтому запрет является вынужденной, но необходимой мерой.

«Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения. Это серьезное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех», — заключил он.

Вторым городом, где ввели соответствующий запрет, стала Елабуга в Республике Татарстан, сообщили СМИ. Решение, принятое на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, обосновали тем, что инфраструктура города не готова к этому виду транспорта.

Как отметила глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева, самокаты, на которых граждане катаются по тротуарам, мешают движению пешеходов. Для средств индивидуальной мобильности необходимы отдельные полосы, выделенные разметкой и знаками, добавила она.

При выявлении несанкционированных пунктов проката самокаты будут вывозить на штрафную стоянку.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких регионах действуют ограничения для СИМ

В Москве в ряде зон действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. Они отмечены на карте в разделе «Московский прокат» на сайте столичного департамента транспорта.

В Санкт-Петербурге в 2025 году движение на арендованных электросамокатах полностью запрещено в 36 зонах, которые отмечены на картах в мобильных приложениях сервисов кикшеринга. Вместе с тем в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга запрещена парковка арендных электросамокатов.

В Геленджике с 2024 года действует запрет на езду на электросамокатах по набережной. В Перми кикшеринги остановили работу после введения правила, согласно которому электросамокаты можно оставлять только на велопарковках. В центре, где спрос на услугу особенно велик, их нет, что делает работу операторов нерентабельной.

В Сочи действует полный запрет на передвижение на электросамокатах в 23 зонах города с 2024 года. В текущем году установлены ограничения на части федеральной территории «Сириус».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каковы правила езды на СИМ, штрафы за нарушения

Понятие «средство индивидуальной мобильности» ввели в ПДД в марте 2023 года. В эту категорию относят все компактные устройства с мотором, двигающиеся на колесах или роликах: электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие.

Основные правила для водителей СИМ описаны в разделе 24 ПДД РФ. Максимальная допустимая скорость составляет 25 км/ч. При движении по тротуару приоритет всегда у пешеходов, обгон должен осуществляться аккуратно и на минимальной скорости. Пересекать проезжую часть необходимо спешившись. Передвигаться по автодорогам разрешается в случае, когда максимальная скорость потока не превышает 60 км/ч, на дороге нет запрещающих проезд СИМ знаков, а устройство оборудовано светоотражателем, фарой, тормозами и звуковым сигналом.

Ездить можно без водительских прав, только если мощность мотора не превышает 250 Вт, а максимальная скорость — 25 км/ч. Если электросамокат мощнее или быстрее, то он квалифицируется как мопед, требуются права категории М.

Движение на СИМ допускается по велодорожкам, велопешеходным зонам, велосипедным полосам и зонам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детям до семи лет можно кататься на электросамокатах только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам в сопровождении взрослых. В возрасте от 7 до 14 лет зоны те же, но присутствие взрослого необязательно. Подростки от 14 лет могут ездить на электросамокате, как и взрослые: по пешеходной зоне, если нет велодорожки или специальной полосы для велосипедов, по обочине или краю дороги, если нет тротуара, велодорожки или пешеходной зоны.

Штраф за превышение скорости на электросамокате, езду в запрещенной зоне, поездку вдвоем составляет 800 рублей; за выезд на дорогу с несоблюдением условий — 1000 рублей; за езду в состоянии алкогольного опьянения, причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести по неосторожности — 1000–1500 рублей; за непредоставление преимущества пешеходу — 1500–2000 рублей.

