Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 августа: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 августа: где сбои в России

Россияне продолжают жаловаться на перебои в работе мобильного интернета. Что об этом известно, почему не работает мобильный интернет, где сбои в России сегодня, в среду, 6 августа 2025 года?

Где в России не работает мобильный интернет 6 августа

По данным мониторингового сервиса Downdetector.su, абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota суммарно подали более четырех тысяч жалоб за сутки. В основном в обращениях говорится, что не работает мобильный интернет. В некоторых случаях пользователи сталкиваются с отсутствием голосовой связи.

Проблемы у абонентов МТС наблюдаются в Оренбургской области, Санкт-Петербурге, Астраханской области, Мордовии, Ивановской области.

«МТС — мобильный интернет не работает», «Нет мобильной связи на телефоне — МТС, сегодня», — жалуются пользователи.

Неполадки в сетях «МегаФона» зафиксированы в ЯНАО, Томской, Тверской областях, Хабаровском крае, Ивановской области.

«Проблемы с „МегаФоном“ в Томске сегодня», «Не работает мобильная связь „МегаФон“ 6 августа в Чапаевске», — говорится в обращениях.

T2 сбоит в Томской области, Хакасии, Ярославской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области.

«И снова Октябрьский район Красноярска без мобильного интернета», «Не работает мобильный интернет Т2, Тюмень», — пишут абоненты.

Перебои в сетях «Билайна» отмечены в Пензенской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае, Ленинградской области.

«Нет мобильной связи», «„Билайн“ — не работает интернет», — сообщили пользователи.

Yota демонстрирует неполадки в Ленинградской, Томской, Курской, Липецкой областях и Хабаровском крае.

«06.08.2025 нет интернета Yota в Томске», «Плохая связь Yota сегодня», — утверждают абоненты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему в регионах отключают мобильный интернет

Накануне крымский оперштаб сообщил, что в регионе начнутся веерные отключения мобильного интернета, которые могут продлиться до нескольких дней.

«Такие меры будут касаться в том числе крупных городов Крыма — Симферополя, Ялты, Евпатории — для исключения возможности управления и наведения вражеских разносредовых дронов», — говорится в сообщении.

Местным жителям и туристам порекомендовали пользоваться городскими, офисными, домашними подключениями к Wi-Fi для выхода в интернет, вызова такси, использования банковских приложений.

«При этом звонки и СМС по сотовым каналам связи будут доступны», — отметили в оперштабе.

Ранее власти российских регионов неоднократно отмечали, что проблемы с мобильным интернетом обусловлены необходимостью обеспечения безопасности жителей и гражданской инфраструктуры в условиях воздушной опасности.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности на определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз. Как вы знаете, аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — отмечал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

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