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05 августа 2025 в 11:04

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 5 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Самарской области, Краснодарском и Красноярском краях и других регионах. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», T2 и Yota. Что об этом известно, почему отключают интернет на юге России?

Где в России не работает мобильный интернет 5 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 5 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota сообщают, что из-за отсутствия сигнала и резкого падения скорости интернета не могут воспользоваться онлайн-услугами: на смартфонах не прогружаются приложения банков, мессенджеры и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 5 августа поступило от пользователей МТС. Порядка 26% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 11% — на Самарскую область, 9% — на Краснодарский край, 7% — на Башкирию и Красноярский край, 5% — на Удмуртию и Новосибирскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Томскую и Ивановскую области, 2% — на Хабаровский и Приморский края, Омскую, Иркутскую, Тверскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Костромскую и Оренбургскую области, 1% — на Курганскую область.

Абоненты «МегаФона», T2, «Билайна» и Yota также сообщают, что у них периодически не работает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей.

«В Москве время от времени пропадает мобильный интернет. Спасает большое количество точек Wi-Fi»;

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В Самаре не работает мобильный интернет с утра. Такси не вызвать, онлайн-банком не воспользоваться — ничего не грузит»;

«В Хабаровске очень сильно снижена скорость интернета. Телефон показывает 4G, но в реальности ничего не загружается»;

«Во Владивостоке мобильный интернет регулярно отключается уже на протяжении недели», — пишут пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Зачем в регионах отключают мобильный интернет

Мобильный интернет точечно замедлили в Кузбассе, чтобы повысить уровень безопасности в регионе. Об этом 5 августа сообщило областное правительство. Мера будет действовать в некоторых районах девяти городов области. Среди них Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Мариинск, Калтан, Юрга и Тайга.

Мобильный интернет в Крыму и на юге России планируют веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней, сообщает Telegram-канал «Крымский».

«Отключения могут проводиться без ведома местных властей, по федеральной команде. Такие меры будут касаться в том числе крупных городах Крыма — Симферополя, Ялты, Евпатории — для исключения возможности управления и наведения вражеских дронов», — говорится в сообщении канала.

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан и являются полностью оправданными.

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