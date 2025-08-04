Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

В конце августа воздух в Москве будет прогреваться в среднем до +20–25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице на 9 и 10 августа, ждать знойной жары до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце августа

По информации Евгения Тишковца, среднемесячная температура воздуха последнего летнего месяца в Москве будет на 1–2 градуса выше климатической нормы.

«Общее количество осадков близко к норме с незначительным (на 10%) превышением положенного. По ночам — примерно от +10 до +15 градусов, в дневные часы — от +20 до +25 градусов. Достойный заключительный аккорд летнего сезона», — уточнил синоптик.

По предварительным данным метеорологических сервисов, период с 20 по 24 августа станет самым холодным в конце лета. Днем температура не превысит +20–21 градус, ночью будет опускаться до +11–12 градусов. Погода будет пасмурной с моросящими дождями, влажность составит 75–77%, ветер северо-восточный 2–3 м/с, давление — 746 мм ртутного столба.

С 25 по 27 августа ожидается кратковременное потепление. Днем воздух будет прогреваться до +24 градусов, ночью — до +13 градусов. Осадки сократятся до 1,5–2,1 мм, но сохранится высокая облачность.

В последние дни августа в регион придет резкое похолодание из-за арктического циклона. Днем — не более +19 градусов, ночью — до +10 градусов. Возможны затяжные дожди и порывы ветра до 10 м/с.

Таким образом, в Москве в конце августа знойной жары до +40 градусов не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

В Санкт-Петербурге с 20 по 24 августа ожидается прохладная и дождливая погода. Дневная температура составит от +18 до +19 градусов, ночная — от +11 до +13 градусов. Осадки прогнозируются ежедневно, с высокой влажностью (около 82%) и слабым ветром (3–4 м/с). Давление будет стабильным — 759–760 мм ртутного столба. Облачность сохранится весь период.

С 25 по 29 августа температура немного понизится. Днем — от +17 до +18 градусов, ночью — от +10 до +11 градусов. Дожди продолжатся, особенно интенсивные будут идти 28 и 29 августа. Ветер усилится до 8 м/с, влажность останется высокой. Давление — 760 мм ртутного столба.

30 августа станет самым холодным днем месяца. Воздух прогреется только до +17 градусов, без осадков, но с густой облачностью. Ночью температура опустится до +10 градусов. Ветер юго-восточный 5–7 м/с, давление — 760 мм ртутного столба.

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