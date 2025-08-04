Магнитные бури сегодня, 4 августа: что завтра, проблемы с ЖКТ, тошнота

Сегодня, 4 августа, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 августа

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 4 августа, геомагнитных возмущений на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 34%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 26%», — пояснили ученые.

Также в ИКИ РАН отметили, что вчера, 3 августа, на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние полтора месяца.

«В настоящее время не вполне ясны геомагнитные последствия. Первые поступившие данные пока не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли. В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце — Земля, откуда воздействие на планету осуществляется с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на самом высоком за последний месяц уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X», — сообщили ученые.

По данным портала my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается только 7 августа.

«Ее сила составит четыре балла. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов», — говорится в публикации сервиса.

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Как улучшить состояние здоровья в период магнитной бури

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Удивительное дело, есть ученые, которые считают, что магнитные бури не влияют на наше здоровье. Никто не отрицает, что поля колебаний отражаются на работе тонких приборов. Между тем человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, серьезными хроническими заболеваниями и т. д.», — рассказала она.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — заявила медик.

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