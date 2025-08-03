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03 августа 2025 в 15:46

Ливневые дожди и духота до +33? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве температура воздуха будет на два-три градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 4 по 6 августа, ждать ли ливневых дождей и духоты до +33 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Михаила Леуса, температура воздуха в Москве в начале следующей недели составит +26–28 градусов.

«Термометры покажут +26–28 градусов. Во вторник столичный регион с юго-запада на северо-восток пересечет циклонический вихрь, отмечаясь грозовыми ливнями и понижением температуры до +24–26 градусов. Среда вновь обещает быть солнечной и сухой с температурой около +25–27 градусов», — заявил метеоролог.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в понедельник, 4 августа, в российской столице может выпасть до 30 мм осадков.

«В понедельник центр небольшого, но агрессивного циклона окажется практически над Москвой. На карте показана сумма осадков, которая выпадет к вечеру 4 августа. Осадки достигнут стадии ливней, местами может выпасть более 30 мм, чуть менее половины месячной нормы. Пусть воскресная погода не расслабляет жителей региона, завтра зонты и дождевики очень пригодятся», — добавила синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным метеосервисов, в Москве 4 августа начнется с малооблачной погоды, но к вечеру облачность усилится, а после 21:00 прогнозируется слабый дождь, который к полуночи перейдет в умеренный. Температура днем достигнет +27 градусов, к ночи опустится до +20 градусов. Во вторник, 5 августа, сохранится пасмурная погода с дождями в течение всего дня. Ночью — от +16 до +18 градусов. Днем — от +23 до +25 градусов. Вероятность осадков составляет 100%, ветер усилится до 6 м/с.

В среду, 6 августа, ситуация улучшится: осадки прекратятся, небо будет малооблачным. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью остынет до +16 градусов. Давление стабилизируется, ветер умеренный, 4 м/с.

Таким образом, в столичном регионе в начале следующей недели прогнозируются ливневые дожди, но духоты до +33 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В понедельник, 4 августа, в Санкт-Петербурге днем ожидается +23 градуса при облачности без осадков, но к ночи возможен дождь с грозой. Влажность повысится до 85%. Во вторник, 5 августа, прогнозируется сильный дождь весь день. Температура ночью — от +20 до +22. Днем — от +24 до +26 градусов. Ветер порывистый, до 8 м/с, давление — 760 мм рт. ст.

В среду, 6 августа, осадки продолжатся, но температура останется комфортной. Ночью — от +18 до +20 градусов. Днем — от +24 до +27 градусов. Влажность — 80%, ветер — до 6 м/с.

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