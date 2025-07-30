Знойная духота и жара до +40? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

Знойная духота и жара до +40? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

Среднесуточная температура воздуха в Москве в конце августа опустится до +15 градусов, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в последние дни лета, ждать ли знойной духоты и жары до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце августа

По словам Татьяны Поздняковой, в августе в российской столице погода начнет меняться, и ближе к концу месяца столбики термометров в дневное время будут показывать только до +15 градусов.

«Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы, но лишь на градус. По климату в августе в Москве средняя суточная температура меняется от +20 градусов в первых числах месяца до +15 градусов в конце лета», — пояснила синоптик.

По данным метеорологических сервисов, конец августа принесет в Москву значительное похолодание, отклоняющееся от климатической нормы на 3–5 градусов. С 20 по 23 августа дневная температура составит от +20 до +22 градусов, ночная — от +10 до +12 градусов. Ожидаются кратковременные дожди до 3 мм/сутки, влажность 74–76%, ветер северо-западный 3–4 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 24 по 27 августа похолодание усилится. Днем — не выше +18–20 градусов, ночью — от +8 до +10 градусов. Пасмурная погода сохранится, осадки участятся (вероятность — 70%), давление — 745 мм ртутного столба.

В период с 28 по 31 августа станет еще холоднее. Днем — от +15 до +17 градусов, ночью — от +5 до +7 градусов, местами возможны заморозки на почве. Дожди ослабнут, но туманы будут формироваться ежедневно утром.

Таким образом, в конце августа в Москве знойной духоты и жары до +40 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

В Северной столице конец августа будет прохладным и влажным. С 20 по 25 августа дневная температура составит от +19 до +22 градусов, ночная будет держаться в районе +12–14 градусов. Прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями (до 2 мм), влажность 77–80%, ветер западный 4–5 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с 26 по 31 августа усилится влияние атлантического циклона. Днем — от +16 до +18 градусов, ночью — от +9 до +11 градусов. Осадки станут интенсивнее (3–4 мм), особенно 28 и 29 августа. Давление — 750–753 мм ртутного столба, температура воды в Финском заливе упадет до +17 градусов.

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