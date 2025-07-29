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29 июля 2025 в 18:34

Москвичей предупредили о переменах в погоде

Синоптик Позднякова спрогнозировала кратковременные дожди в выходные в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жара без осадков сохранится в Москве до конца рабочей недели, заявила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Существенные изменения в погоде ожидаются с начала августа: прогнозируются дожди и небольшое снижение температуры, в первую очередь в Подмосковье, передает Общественная служба новостей.

До конца июля погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в ночные часы погода останется малооблачной, а в дневные часы ожидается переменная облачность. 31 числа будет самая, наверное, теплая ночь на этой неделе, — заключила Позднякова.

Существенное изменение погодных условий прогнозируется с 2 августа. В этот день в Подмосковье пройдут дожди, а дневная температура снизится до плюс 22–27 градусов. В Москве столбики термометров опустятся до плюс 25–27 градусов.

По словам Поздняковой, к концу июля влажность воздуха в Москве снизится с 40 до 30%, что должно облегчить жару. Причина — отсутствие влажного воздуха и истощение влаги в верхнем слое почвы. При этом 3 августа окажется сухим. А в начале следующей неделе возможны дожди. Однако их продолжительность сложно предсказать.

Ранее синоптики прогнозировали прохладный август в Москве, где после первой декады месяца ожидается заметное похолодание до плюс 23 градусов днем и плюс 13 градусов ночью. При этом эксперты отмечают, что погода на российских южных курортах останется благоприятной для пляжного отдыха, хотя в некоторых районах возможна сильная жара, требующая соблюдения мер предосторожности.

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