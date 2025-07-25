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25 июля 2025 в 16:32

«Последние отголоски»: синоптик спрогнозировал холодный август в Москве

Метеоролог Семенов: с середины августа жара в Москве постепенно пойдет на убыль

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Август в столице будет прохладным, заявил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, последние жаркие дни пройдут в первой декаде месяца, а дальше начнется заметное похолодание. Синоптик уверен, что в дневное время столбики термометров будут показывать не более +23 градусов, а по ночам они будут опускаться до +13 градусов.

В течение августа в Москве и области столбик термометров в дневное время, как правило, будут подниматься до отметки +20-23 градуса, ночью начнет холодать — до +13-15 градусов. Последние отголоски жаркой погоды мы еще продолжим наблюдать в первой декаде августа. Однако уже с середины месяца жара постепенно пойдет на убыль, — пояснил Семенов.

Он добавил, что август будет прекрасным периодом для поездки на российские курорты. По его словам, погода в южных регионах будет вполне благоприятствовать пляжному отдыху. Семенов подчеркнул, что местами может быть чересчур жарко: для купания это хорошо, но главное — не перегреться в такие дни.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в Москве установилась теплая и солнечная погода, которая сменится похолоданием и ненастьем ближе к 1 августа. Также он спрогнозировал сильные дожди с грозами в столице, их принесет холодный атмосферный фронт.

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август
Максим Ширяев
М. Ширяев
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