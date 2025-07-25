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25 июля 2025 в 11:36

Стало известно, когда в Москву вернется похолодание

Синоптик Ильин заявил, что начало августа в Москве будет холодным и дождливым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве установилась теплая и солнечная погода, которая сменится похолоданием и ненастьем ближе к следующим выходным, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Ожидается выпадение осадков.

В ночь с четверга на пятницу пройдет холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. В результате 1 августа днем похолодает примерно до +20 градусов. Ночью — плюс 13–15, — рассказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркого окончания июля в Москве не прогнозируется. По его словам, сезон продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но, по всей видимости, экватор лета с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходятся на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать, уточнил он.

погода
июль
дожди
похолодание
Максим Ширяев
М. Ширяев
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