Невыносимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

Невыносимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

В конце июля в Москве будет переменчивая погода с преобладанием теплых дней. Ждать ли невыносимой жары до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце июля

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, в Москве в конце июля сильной жары не ожидается.

«Уже к середине первой декады июля столбики термометров устойчиво встанут около отметки 22–27 градусов. Но ждать, что это надолго, пока нет оснований», — рассказал он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также считает, что жаркого окончания июля не прогнозируется.

«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, экватор лета с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходятся на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», — уточнил метеоролог.

По предварительной информации метеосервисов, в российской столице с 20 по 31 июля 2025 года будет переменчивая погода с преобладанием теплых, но дождливых дней.

С 20 по 24 июля дневная температура составит +22–24 градуса, ночная — +13–14 градусов. Осадки вероятны почти ежедневно, особенно 20, 23 и 24 июля, с пиком интенсивности 4,9 мм 20 июля.

С 25 по 31 июля потеплеет: температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов, ночью — от +14 до +15 градусов. Дожди сохранятся, однако будут менее интенсивными.

Таким образом, в конце июля в Москве невыносимой жары до +40 градусов не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в августе

Евгений Тишковец сообщил, что в августе в Москве будет относительно теплая погода.

«Август в столице выдастся спокойным — теплее положенного всего на 1 градус с количеством осадков, близким к норме. Обычное рядовое лето средней полосы России», — пояснил он.

По предварительным данным метеосервисов, август в российской столице стартует с аномально теплой погоды, однако постепенно перейдет к осенней прохладе. Так, в первой декаде, с 1 по 10 августа, дневные температуры составят +25–26 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +15–16 градусов. Осадки ожидаются редкие.

С 11 по 20 августа город ждет умеренное похолодание: днем ожидается от +22 до +24 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Участятся дожди — до 4,2 мм 11 августа, влажность повысится до 77%.

Конец месяца, с 21 по 31 августа, принесет ощутимую осеннюю погоду. Днем — не выше +20–22 градусов, ночью — 10–12 градусов. Ожидаются моросящие дожди до 2,6 мм 30 августа, ветер усилится до 3 м/с.

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