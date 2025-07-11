Аномальная жара будет до конца лета? Погода в Москве в августе: чего ждать

Аномальная жара будет до конца лета? Погода в Москве в августе: чего ждать

В течение августа в Москве превышение климатической нормы прогнозируется только на 1 градус, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице на последний летний месяц, ждать ли аномальной жары?

Какая погода будет в Москве в августе

По словам Евгения Тишковца, в августе в Москве будет относительно теплая погода.

«Август в столице выдастся спокойным — теплее положенного всего на 1 градус с количеством осадков, близким к норме. Обычное рядовое лето средней полосы России!» — пояснил метеоролог.

По предварительным данным метеосервисов, август в российской столице начнется с аномально теплой погоды, но постепенно перейдет к осенней прохладе. В первой декаде, с 1 по 10 августа, дневные температуры составят +25–26 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +15–16 градусов. Осадки ожидаются редкие, с умеренными дождями, до 3,4 мм.

С 11 по 20 августа придет умеренное похолодание. Днем ожидается от +22 до +24 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Участятся дожди — до 4,2 мм 11 августа, влажность повысится до 77%.

Завершающая декада, с 21 по 31 августа, принесет ощутимую осеннюю погоду. Днем — не выше +20–22 градусов, ночью — 10–12 градусов. Ожидаются моросящие дожди до 2,6 мм 30 августа, ветер усилится до 3 м/с.

Таким образом, в Москве аномальной жары до конца лета не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в августе

По информации метеосервисов, Санкт-Петербург ожидает прохладный и дождливый август. Первые 10 дней порадуют относительным теплом. Днем прогнозируется от +23 до +25 градусов, ночью — от +14 до +15 градусов, но уже 7–8 августа пройдут грозы с осадками до 4,2 мм.

С 11 по 20 августа температура снизится. Днем ожидается от +20 до +22 градусов днем, ночью — от +12 до +14 градусов. Влажность поднимется до 79%, ветер усилится до 4 м/с, особенно у Финского залива.

Финальная декада в Северной столице, с 21 по 31 августа, будет самой суровой. Днем — не более +19–20 градусов, ночью до +10–11 градусов. Туманные утра и затяжные моросящие дожди до 2,6 мм будут стоять в последние дни летнего месяца.

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