Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 18:10

Аномальная жара будет до конца лета? Погода в Москве в августе: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В течение августа в Москве превышение климатической нормы прогнозируется только на 1 градус, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице на последний летний месяц, ждать ли аномальной жары?

Какая погода будет в Москве в августе

По словам Евгения Тишковца, в августе в Москве будет относительно теплая погода.

«Август в столице выдастся спокойным — теплее положенного всего на 1 градус с количеством осадков, близким к норме. Обычное рядовое лето средней полосы России!» — пояснил метеоролог.

По предварительным данным метеосервисов, август в российской столице начнется с аномально теплой погоды, но постепенно перейдет к осенней прохладе. В первой декаде, с 1 по 10 августа, дневные температуры составят +25–26 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +15–16 градусов. Осадки ожидаются редкие, с умеренными дождями, до 3,4 мм.

С 11 по 20 августа придет умеренное похолодание. Днем ожидается от +22 до +24 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Участятся дожди — до 4,2 мм 11 августа, влажность повысится до 77%.

Завершающая декада, с 21 по 31 августа, принесет ощутимую осеннюю погоду. Днем — не выше +20–22 градусов, ночью — 10–12 градусов. Ожидаются моросящие дожди до 2,6 мм 30 августа, ветер усилится до 3 м/с.

Таким образом, в Москве аномальной жары до конца лета не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в августе

По информации метеосервисов, Санкт-Петербург ожидает прохладный и дождливый август. Первые 10 дней порадуют относительным теплом. Днем прогнозируется от +23 до +25 градусов, ночью — от +14 до +15 градусов, но уже 7–8 августа пройдут грозы с осадками до 4,2 мм.

С 11 по 20 августа температура снизится. Днем ожидается от +20 до +22 градусов днем, ночью — от +12 до +14 градусов. Влажность поднимется до 79%, ветер усилится до 4 м/с, особенно у Финского залива.

Финальная декада в Северной столице, с 21 по 31 августа, будет самой суровой. Днем — не более +19–20 градусов, ночью до +10–11 градусов. Туманные утра и затяжные моросящие дожди до 2,6 мм будут стоять в последние дни летнего месяца.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 12 июля: ждать ли изнуряющую жару и ливни

Магнитные бури сегодня, 11 июля: что завтра, слабость, снижение внимания

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 11 июля: отмены и задержки рейсов

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ раскрыли перспективы сотрудничества в Арктике на фоне расширения НАТО
Путин поручил принять меры по защите детского отдыха в России
«Алюминиевые шапочки»: в РФС дали совет любителям теорий заговоров
Акиньшина, серый список актеров, запрет Латвии: как живет Данила Козловский
«Будет кое-что происходить»: Трамп о конфликте России и Украины
Угроза смертной казни нависла над молодым россиянином в Таиланде
S7 раскрыла дату возобновления рейсов в Геленджик из Москвы
В США заявили о необходимости наращивать потенциал НАТО на фоне мощи России
Популярная российская комедия получит египетский ремейк
Пенсионер-расчленитель и маленькие насильники: дикие ЧП за день
В Совфеде рассказали, кто больше всего устал от Украины
Убирают свидетелей: загадочная смерть очевидца смены пола Брижит Макрон
Выдвинутый на пост посла США в Малайзии политик выступил с бойкотом
Летавшая на военном самолете блогерша угрожала экс-мужу отправкой на СВО
В России предложили ввести новые выплаты для добровольцев
Военкор заявил о переходе под контроль ВС России еще одного поселка в ДНР
Путин изменил форму российских военных
В России решили бороться с матом
В России собираются начать «учебную революцию»
В одном регионе участникам СВО выплатят по 200 тысяч рублей, но с условием
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.