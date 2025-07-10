Грозовые ливни и духота до +38? Погода в Москве в начале недели: что ждать

Грозовые ливни и духота до +38? Погода в Москве в начале недели: что ждать

В начале следующей недели в Москву придет небольшое похолодание, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 14 и 15 июля, ждать ли грозовых ливней и духоты до +38 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Татьяны Поздняковой, 14 и 15 июля в Москве столбики термометров будут подниматься до +28 градусов в дневное время.

«Ближайшие трое суток в Москве будут перекрыты рекорды максимальной температуры воздуха. Небольшое ослабление жары из-за увеличения облачности и вероятности дождя прогнозируется с начала следующей недели. После +35 градусов и +26–28 градусов покажутся раем!» — отметила она.

По данным метеосервисов, в российской столице 14 и 15 июля ожидается переменчивая погода с осадками. В понедельник, 14 июля, температура днем составит +25–30 градусов, ночью опустится до +16–21 градуса. Преимущественно облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений слабый 2–7 м/с, атмосферное давление — 747–748 мм ртутного столба. К вечеру возможны усиление дождей и локальные грозы, особенно в южных районах области.

Во вторник, 15 июля, будет прохладнее. Днем — от +24 до +29 градусов, ночью — от +15 до +20 градусов. Сохранится облачная погода с кратковременными дождями без гроз. Ветер восточный, умеренный 2–7 м/с, давление незначительно снизится до 744–745 мм ртутного столба. Влажность воздуха превысит 70%, что усилит ощущение духоты.

Таким образом, в начале следующей недели прогнозируются грозовые ливни, но сильной духоты до +38 градусов не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

По информации метеорологических сервисов, в Санкт-Петербурге 14 и 15 июля установится умеренно теплая, но дождливая погода. В понедельник, 14 июля, температура днем достигнет +21 градуса, ночью — +13 градусов. Преобладает облачность, временами кратковременный дождь. Ветер юго-западный — 4,8 м/с, давление — 758 мм ртутного столба, влажность — 75%. Температура воды в Финском заливе — +19 градусов.

Во вторник, 15 июля, днем воздух в Северной столице прогреется до +26 градусов, ночью — до +13 градусов. Почасовой прогноз указывает на пасмурное утро без осадков, но к полудню начнется слабый дождь, который усилится к вечеру. Ветер восточно-юго-восточный — 2–3 м/с, давление снизится до 759 мм ртутного столба. Пик осадков прогнозируется на 21:00 мск.

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