Почему не работает YouTube 10 июля: замедление, как оживить видеохостинг

Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои и замедление при загрузке YouTube. Какие последние новости об этом известны сегодня, 10 июля? Как оживить видеохостинг?

Что известно о замедлении YouTube 10 июля

Российские пользователи с августа 2024 года испытывают трудности при просмотре роликов на YouTube. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения роликов.

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», сегодня, 10 июля, из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube на мобильном и домашнем интернете. Порядка 28% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 8% — на Калужскую область, 7% — на Самарскую область, 6% — на Краснодарский край, 5% — на Ростовскую и Саратовскую области, 4% — на Новосибирскую и Иркутскую области, 3% — на Крым, Башкирию, Удмуртию, Мордовию, Санкт-Петербург, Омскую, Архангельскую, Ярославскую, Ленинградскую, Смоленскую, Брянскую и Московскую области.

YouTube в России официально не блокировали и у правительства на настоящий момент нет соответствующих планов, заверил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (деятельность в РФ запрещена) — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время „приземлиться“», — уточнил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как оживить YouTube в России

По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, сбои в работе видеохостинга связаны с деградацией сервисов Google после ухода компании из России. При этом у некоторых пользователей приложение все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи».

Чтобы оживить YouTube, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и обновить свои серверы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — отметил парламентарий.

IT-эксперт Артем Геллер в беседе с NEWS.ru предположил, что полноценное восстановление скорости загрузки YouTube может произойти не раньше окончания спецоперации.

«К тому же к YouTube есть много скопившихся вопросов, на которые он должен ответить. Это и штрафы, и то, как будет работать их поддержка — насколько оперативно она будет реагировать на запросы российской стороны», — объяснил специалист.

Читайте также:

Когда вернется рекордная жара до +35? Погода в Москве в июле: чего ждать

Составлен список звезд, которые так и не обозначили свою позицию по СВО

Тайная свадьба и слухи о критике СВО: как живет актер Александр Устюгов