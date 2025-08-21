Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 01:41

В Сирии ликвидировали одного из кандидатов на место главаря ИГ

Fox News: США ликвидировали в Сирии предполагаемого будущего лидера ИГ

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Американские военные ликвидировали высокопоставленного боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет Fox News со ссылкой на источники. По данным Пентагона, он рассматривался в качестве кандидата на пост следующего лидера ИГ в стране.

Как сообщил телеканал, в результате рейда на севере Сирии 20 августа был уничтожен один из ключевых функционеров организации. Вместе с ним был нейтрализован еще один активный планировщик терактов в Сирии и Ираке. Источник подчеркнул, что устраняемый боевик представлял прямую угрозу для безопасности сил США и их союзников.

В свою очередь, Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х о ликвидации другого высокопоставленного члена ИГ по имени Абу Юсиф в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве отметили, что будут продолжать активную борьбу с террористической группировкой.

Как уже говорилось, Соединенные Штаты, работая с союзниками и партнерами в регионе, не позволят ИГ воспользоваться текущей ситуацией в Сирии и восстановиться, — заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла.

Ранее сообщалось, что Франция удовлетворила запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Руслана Боташева, обвиняемого в участии в ИГ. Подозреваемый житель Карачаево-Черкессии будет доставлен в Москву для привлечения к уголовной ответственности по статьям о терроризме.

США
Сирия
террористы
Пентагон
