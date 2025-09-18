Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:50

В МИД РФ объяснили, противоречат ли действия Армении обязательствам в ЕАЭС

МИД России: действия Армении сегодня не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Действия, которые предпринимает Армения, не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС, заявил ТАСС директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. По его словам, пока заявления Еревана о намерении вступить в Евросоюз являются лишь политическими декларациями.

При этом не раз подчеркивалось, в том числе [вице-премьером РФ] Алексеем Логвиновичем Оверчуком, что одновременно быть членом обоих объединений невозможно в силу их сущности, — добавил собеседник агентства.

Агасандян подчеркнул, что Россия будет дальше смотреть по практическим шагам Еревана. Никто, указал он, не запрещает Армении сотрудничать с другими странами по примеру членов ЕАЭС. Агасандян отметил, что главное, чтобы это взаимодействие не противоречило обязательствам в рамках Союза, которого пока не наблюдается.

Ранее в МИД сообщили, что новых полноправных членов ЕАЭС в ближайшее время не ожидается. Агасандян подчеркивал, что перед участниками объединения не стоит задачи «расширения ради расширения».

Армения
МИД РФ
ЕАЭС
Ереван
