Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор

Сторонники антицерковной кампании в Армении попытались ворваться в собор святого Эчмиадзина. В это время католикос всех армян Гарегин II проводил в соборе литургию, отмечает ТАСС.

Поддерживающие смену католикоса люди несколько раз попытались открыть дверь, однако верующие их оттеснили. На место происшествия прибыли силы полиции, уточнили в агентстве.

Отмечается, что накануне 10 епископов призвали противников церкви прийти к резиденции католикоса и потребовать его отставки. Они также пришли к дверям собора, однако покинули место демонстрации после неудачной попытки войти.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план «по обновлению Армянской апостольской церкви». Он сообщил, что для священников нужно разработать кодекс поведения. Политик уточнил, что новый документ предусматривает четкое регулирование поведения священников и обеспечение финансовой открытости Армянской апостольской церкви. При этом церковь должна соблюдать налоговое законодательство. Самим священникам он предложил предоставить доступ к пенсионному обеспечению, возврату НДФЛ, социальным кредитам и медицинскому страхованию.