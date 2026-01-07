Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 11:14

8 января — Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Люди во время службы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Люди во время службы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Среди зимних православных торжеств особое место занимает Собор Пресвятой Богородицы, который отмечается 8 января. Этот праздник следует сразу за Рождеством Христовым и подчеркивает связь двух событий: появления в мир Спасителя и почитания Его Пречистой Матери. Уже много веков православные христиане воспринимают этот день как продолжение рождественской радости, как особое время благодарности Матери Божией и памяти тех, кто был близок к Богомладенцу во время Его земной жизни. У многих возникает вопрос: что за праздник 8 января, почему он отмечается именно на следующий день после Рождества? Чтобы понять это, важно обратиться к его истории, особенностям богослужения и древним традициям.

Значение и история праздника: почему он следует за Рождеством

Празднование Собора Богородицы восходит к ранним временам христианства. Уже в IV веке святые отцы — Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и другие — соединяли прославление Богомладенца с хвалой Его Матери, подчеркивая, что через Нее совершилось Воплощение. На VI Вселенском Соборе (680–681 гг.) этот обычай был закреплен официально, и именно с того времени 8 января стал днем общецерковного чествования Богоматери.

Праздник зовется Собором, потому что в этот день вспоминают не только Пресвятую Деву Марию, но и тех, кто по плоти и по земной близости был связан со Спасителем: праведного Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня. Такое сочетание образов подчеркивает духовное единство людей, участвовавших в тайне Рождества. Это помогает глубже понять значение Собора Пресвятой Богородицы, которое заключается не только в прославлении Богоматери, но и в осмыслении всей истории спасения, открывшейся миру через Христово Рождество.

Поскольку праздник является продолжением родившейся накануне радости, он естественно примыкает к рождественскому богослужебному кругу. Потому 8 января отмечается православный праздник, который завершает первые дни светлого торжества и укрепляет верующих в благодарности Матери Спасителя.

Люди во время службы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Люди во время службы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Традиции и богослужения в день Собора Пресвятой Богородицы

Традиции торжества формировались веками. Главное, что объединяет этот день в разных регионах, — стремление собраться в храме и разделить молитвенную радость с другими христианами. Богослужение отличается торжественностью: звучат праздничные песнопения, особые стихиры и тропарь праздника. Верующие в молитвах благодарят Пречистую Деву за Ее помощь и покров.

Особое внимание уделяется памяти святого Иосифа Обручника, который охранял Деву Марию и Богомладенца, а также царя Давида — ветхозаветного предка Христа, и святого Иакова — брата Господня, сопровождавшего Святую Семью при бегстве в Египет. Эти образы помогают верующим лучше осознать духовный смысл события, увидеть живое участие людей в исполнении Божественного Промысла.

С давних времен день сопровождался и домашними обычаями. Семьи стремились к миру и согласию, возносили благодарность за прошедший год, накрывали праздничный стол, поскольку пост уже закончен. В народе считалось, что традиции праздника на 8 января связаны с уважением к материнству и заботе о семье.

О чем молятся и какие молитвы читают в этот день

Собор Пресвятой Богородицы — день особых молитв. В храме звучат тропарь и кондак, в которых прославляется Богоматерь и рассказывается о чудесном Рождении Христа. Верующие обращаются к Матери Божией, прося Ее заступничества, утешения, помощи в семейных делах и укреплении веры.

Если же попасть на службу нет возможности, принято читать молитвы дома — тропарь, величание и прошения Богородице. Все они направлены на то, чтобы человек с благодарностью и чистым сердцем встречал праздничный день. Именно в этом заключается глубокий духовный смысл молитв на Собор Пресвятой Богородицы, помогающих настроиться на благочестивое состояние.

Молитвы на Собор Пресвятой Богородицы также включают обращения к Матери Божией как к Покровительнице, Помощнице скорбящих, Защитнице семей и наставнице каждого, кто стремится к миру в сердце. В этот день принято молиться за родных, за детей, за сохранение дома и за духовное укрепление.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (справа) во время службы в праздник Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (справа) во время службы в праздник Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Что можно и что нельзя делать 8 января

Праздник Собор Пресвятой Богородицы 8 января — это время духовного очищения, благодарности и заботы о ближних. Православные верующие придают этому дню особое значение, поэтому существует ряд правил и традиций, соблюдение которых помогает провести день правильно.

Что можно делать 8 января

Существует несколько способов провести день с пользой для души и семьи:

  1. Посещение храма и участие в богослужении. В этот день важно прийти в церковь, принять участие в службе, помолиться и причаститься. Даже если нет возможности попасть в храм, можно читать дома молитвы на Собор Пресвятой Богородицы, величания и тропари.

  2. Благодарность и милосердие. День призывает к добрым делам. Можно помогать нуждающимся, навещать одиноких, приносить подарки детям и близким. Принято делиться радостью, угощать родных и соседей, проявлять заботу и внимание.

  3. Семейные традиции. После Рождества разрешается готовить богатый праздничный стол, печь пироги, кутью, подавать мясные блюда. В семье день стоит посвятить совместным трапезам, общению и поддержанию мира и согласия. Особенно ценится внимание к детям и пожилым — совместная молитва и рассказы о празднике помогают передать духовные ценности новым поколениям.

  4. Духовное размышление. Можно посвятить время чтению духовной литературы, размышлениям о смысле Рождества и роли Богородицы в истории спасения верующих. Это помогает укрепить внутренний мир, научиться терпению и смирению, а также оценить значимость семьи и духовных связей.

  5. Уход за собой и поддержание порядка. Можно делать простые ритуалы заботы о теле и душе, например, умываться с благодарностью, уделять внимание своему здоровью, при этом избегая чрезмерных физических нагрузок. День благоприятен для размышлений, молитвы и тихого уединения.

Прихожане во время богослужения Прихожане во время богослужения Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что нельзя делать 8 января

Есть ряд запретов, соблюдение которых помогает сохранить духовное равновесие и правильно отметить праздник:

  1. Тяжелый физический труд. Особенно это касается беременных женщин и пожилых людей. Нежелательно заниматься строительством, переноской тяжестей, уборкой или ремонтом. Праздник посвящен духовным делам, поэтому физические усилия считаются нежелательными.

  2. Рукоделие и домашние хлопоты. Запрещено шить, вязать, затевать уборку и стирку. Раньше считалось, что любые активные бытовые занятия отвлекают от молитвы и духовного сосредоточения.

  3. Ссоры и недоброжелательность. В этот день важно сохранять мир с окружающими. Нельзя проявлять раздражение, вступать в споры, допускать грубость или осуждение. Нарушение этого правила считалось плохой приметой на год, привлекающей неприятности в дом.

  4. Начало новых дел. 8 января не рекомендуется открывать новые проекты, подписывать важные документы или принимать судьбоносные решения.

  5. Пренебрежение семейными обязанностями. Не стоит игнорировать близких, проводить день в одиночестве или без молитвы. Праздник требует участия в семейной жизни, общения и совместной благодарности за дары Божьи.

Таким образом, соблюдение этих правил помогает провести Собор Пресвятой Богородицы 8 января в гармонии с духовными традициями. День становится временем внутреннего покоя, укрепления веры и заботы о родных, что и составляет суть значения Собора Пресвятой Богородицы.

