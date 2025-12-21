Лепра прорвалась в Европу спустя десятилетия В Румынии и Хорватии были зафиксированы новые случаи лепры

Новые случаи заболевания лепрой (более известна как проказа) были зафиксированы в Хорватии, сообщает Beaconbio. Это первый подобный инцидент более чем за 30 лет. Заболевшим оказался рабочий из Непала, который проживает в стране последние два года вместе со своей семьей. Также случаи заболевания зафиксированы в Румынии.

Врач хорватской клиники заявил, что риск дальнейшего распространения хронического инфекционного заболевания крайне невелик. По его словам, для заражения требуется долгий и очень тесный контакт, например совместное проживание в плохих условиях. Болезнь поражает в основном кожный покров, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и органы зрения.

В настоящее время пациент уже проходит курс лечения антибиотиками. Все люди из его близкого окружения находятся под врачебным контролем или получают профилактические лекарства. В Румынии два случая подтверждены официально, а еще два рассматриваются как подозрительные. Все заболевшие являются женщинами азиатского происхождения, которые работали в одном массажном салоне, расположенном в городе Клуж.

