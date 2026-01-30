Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России

Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России Инфекционист Неронов: проказу в России фиксируют в единичных случаях

Проказу в России фиксируют в единичных случаях, однако сохраняется риск ее завоза из эндемичных регионов, рассказал изданию «Доктор Питер» врач-инфекционист Владимир Неронов. По его словам, ежегодно в мире регистрируется около 200 тыс. новых случаев, преимущественно в Индии, Бразилии и Индонезии. Болезнь развивается медленно, а ее инкубационный период может длиться от двух до 20 лет.

В России заболеваемость крайне низка, случаи единичные, но наблюдается завоз из эндемичных регионов, — отметил эксперт.

По словам инфекциониста, современная терапия полностью излечивает пациента. Лечение основано на комбинации антибиотиков курсом от шести до 12 месяцев.

Такая терапия полностью излечивает пациента, прекращает передачу инфекции уже через несколько дней и при своевременном начале лечения предотвращает инвалидизацию, — объяснил он.

Возбудитель лепры передается воздушно-капельным путем при длительном тесном контакте, однако заразность болезни крайне низка. Естественной резистентностью к бактерии обладает более 95% людей. Факторами риска, по словам Неронова, являются бедность, перенаселенность, недостаточное питание и ослабленный иммунитет.

К симптомам относятся кожные пятна с потерей чувствительности, онемение конечностей, мышечная слабость, утолщение нервов, а также деформация кистей и стоп.

Ранее сообщалось, что новые случаи заболевания проказой были зафиксированы в Хорватии. Это первый подобный инцидент более чем за 30 лет. Заболевшим оказался рабочий из Непала, который проживает в стране последние два года вместе со своей семьей. Также случаи заболевания зафиксированы в Румынии.