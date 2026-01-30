Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:45

Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России

Инфекционист Неронов: проказу в России фиксируют в единичных случаях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Проказу в России фиксируют в единичных случаях, однако сохраняется риск ее завоза из эндемичных регионов, рассказал изданию «Доктор Питер» врач-инфекционист Владимир Неронов. По его словам, ежегодно в мире регистрируется около 200 тыс. новых случаев, преимущественно в Индии, Бразилии и Индонезии. Болезнь развивается медленно, а ее инкубационный период может длиться от двух до 20 лет.

В России заболеваемость крайне низка, случаи единичные, но наблюдается завоз из эндемичных регионов, — отметил эксперт.

По словам инфекциониста, современная терапия полностью излечивает пациента. Лечение основано на комбинации антибиотиков курсом от шести до 12 месяцев.

Такая терапия полностью излечивает пациента, прекращает передачу инфекции уже через несколько дней и при своевременном начале лечения предотвращает инвалидизацию, — объяснил он.

Возбудитель лепры передается воздушно-капельным путем при длительном тесном контакте, однако заразность болезни крайне низка. Естественной резистентностью к бактерии обладает более 95% людей. Факторами риска, по словам Неронова, являются бедность, перенаселенность, недостаточное питание и ослабленный иммунитет.

К симптомам относятся кожные пятна с потерей чувствительности, онемение конечностей, мышечная слабость, утолщение нервов, а также деформация кистей и стоп.

Ранее сообщалось, что новые случаи заболевания проказой были зафиксированы в Хорватии. Это первый подобный инцидент более чем за 30 лет. Заболевшим оказался рабочий из Непала, который проживает в стране последние два года вместе со своей семьей. Также случаи заболевания зафиксированы в Румынии.

проказа
Россия
болезни
симптомы
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.