19 декабря 2025 в 19:00

В пансионате 11 стариков слегли с опасной инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одиннадцать пожилых постояльцев частного пансионата в подмосковном Серпухове срочно доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, вспышка заболевания произошла в учреждении несколько дней назад.

Как пишет канал, администрация учреждения обратилась за медицинской помощью для постояльцев только сейчас. На месте происшествия работают бригады экстренных служб для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и выяснения причин заражения.

Ранее Министерство спорта Якутии инициировало внутреннюю проверку после чрезвычайного происшествия в нерюнгринской спортивной школе. Поводом стало массовое отравление хлором детей в бассейне, в результате которого некоторые из них получили химические ожоги. Им назначено амбулаторное лечение.

До этого три случая острой кишечной инфекции были выявлены у воспитанников детского сада в Москве. Двум детям диагностирован сальмонеллез, у одного ребенка выявлен гастроэнтерит, в трех группах учреждения введен карантин.

