24 ноября 2025 в 20:35

Три детсадовца заболели острой кишечной инфекцией

В детском саду Москвы у трех воспитанников обнаружили кишечную инфекцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Три случая острой кишечной инфекции выявлены у воспитанников детского сада в Москве, сообщила РИА Новости директор школы, к которой относится учреждение. Двум детям диагностирован сальмонеллез, у одного ребенка выявлен гастроэнтерит, в трех группах учреждения введен карантин.

На данный момент школе известно о трех случаях острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада. Двум детям поставлен диагноз сальмонеллез, у одного ребенка выявлен гастроэнтерит. В трех группах, которые посещали заболевшие, введен карантин, — рассказала она.

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование происшествия. В рамках проверки взяты пробы у заболевших воспитанников и сотрудников пищеблока, а также образцы сырья и готовых блюд. Лабораторные исследования материалов от работников учреждения уже показали отрицательные результаты. Анализы смывов, сырья и готовой продукции находятся в работе.

Ранее Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщил, что среди учащихся Сургутского политехнического колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе произошло массовое отравление. По его информации, медицинская помощь потребовалась 19 студентам, часть из них была госпитализирована. Как уточнил канал, учащиеся колледжа пожаловались, что в супе были личинки, а в котлетах — волосы.

