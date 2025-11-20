Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:36

Российские студенты нашли личинки в супе и попали в больницу с отравлением

«SHOT ПРОВЕРКА»: массовое отравление произошло в колледже Сургута

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщает, что среди учащихся Сургутского политехнического колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе произошло массовое отравление. По его информации, медицинская помощь потребовалась 19 студентам, часть из них была госпитализирована.

Как уточнил канал, учащиеся колледжа пожаловались, что в супе были личинки, а в котлетах — волосы. Источник отметил, что они обедали в местной столовой. Предполагается, что среди студентов могла распространиться кишечная или ротавирусная инфекция. Канал добавил, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее шеф-повар екатеринбургского кафе получил год ограничения свободы и запрет на полтора года на работу в общепите после массового отравления выпускников юридического университета. Суд установил, что нарушение санитарных правил привело к возникновению симптомов острой кишечной инфекции у 43 человек.

До этого в Москве старшеклассники получили отравление из-за экспериментов с коктейлями, которые они сделали на основе пива и транквилизаторов, полученный продукт они решили употребить в школе. После этого пятеро были госпитализированы.

Сургут
Ханты-Мансийск
колледжи
студенты
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз
Стоматолог назвала неожиданную опасность ночных перекусов
В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара
Бастрыкин объяснил, кто взрастил украинских неонацистов
Лукашенко помиловал священников-католиков
Американский хоккеист приехал играть в Россию и не захотел назад в США
Россиянин попытался сжечь соседей заживо из-за конфликта
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.