Российские студенты нашли личинки в супе и попали в больницу с отравлением «SHOT ПРОВЕРКА»: массовое отравление произошло в колледже Сургута

Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщает, что среди учащихся Сургутского политехнического колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе произошло массовое отравление. По его информации, медицинская помощь потребовалась 19 студентам, часть из них была госпитализирована.

Как уточнил канал, учащиеся колледжа пожаловались, что в супе были личинки, а в котлетах — волосы. Источник отметил, что они обедали в местной столовой. Предполагается, что среди студентов могла распространиться кишечная или ротавирусная инфекция. Канал добавил, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее шеф-повар екатеринбургского кафе получил год ограничения свободы и запрет на полтора года на работу в общепите после массового отравления выпускников юридического университета. Суд установил, что нарушение санитарных правил привело к возникновению симптомов острой кишечной инфекции у 43 человек.

До этого в Москве старшеклассники получили отравление из-за экспериментов с коктейлями, которые они сделали на основе пива и транквилизаторов, полученный продукт они решили употребить в школе. После этого пятеро были госпитализированы.