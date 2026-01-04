В вузах Украины становится все меньше студентов На Украине начались массовые отчисления студентов из-за прогулов

В украинских вузах начали массово исключать студентов за прогулы, рассказала нардеп Верховной рады Наталья Пипа, пишет «Страна.ua». Учащихся могут исключить, даже если они пропустили всего одно или два занятия.

Депутат отметила, что в связи с ростом числа мужчин призывного возраста в высших учебных заведениях усиливают контроль за зачисленными студентами. По информации издания, получение высшего образования позволяет избежать призыва на военную службу, поэтому в учебных заведениях Украины, включая колледжи, проводятся массовые проверки.

Ранее глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак сообщил, что свыше 50 тыс. студентов старше 25 лет были отчислены из высших и средних учебных заведений Украины. Он отметил, что около 200 тыс. потенциальных призывников продолжают обучение. Возбуждено восемь уголовных дел, задержаны деканы и ректоры. Помимо этого, два учебных заведения могут лишиться лицензий. По его словам, власти усиливают контроль из-за дефицита личного состава в армии.