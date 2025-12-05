Масштабные «мобилизационные» рейды «почистили» вузы Украины На Украине отчислили 50 тыс. студентов за уклонение от мобилизации

Более 50 тыс. студентов старше 25 лет отчислены из высших и средних учебных заведений Украины в результате масштабных проверок, сообщил онлайн-изданию «Зеркало недели» глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак. Еще около 200 тыс. потенциальных призывников остаются в системе образования.

Возбуждено восемь уголовных производств, задержаны деканы и ректоры отдельных университетов, — сказал чиновник.

Два учебных заведения рискуют лишиться лицензий после соответствующих обращений в Минобразования, добавил он. Издание отмечает, что власти ужесточают контроль из-за нехватки личного состава в армии.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки. По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии.