Ушел из жизни гитарист группы The Cure

На 66-м году жизни скончался гитарист и клавишник культовой британской группы The Cure Перри Бэмоунт, пишет The Independent со ссылкой на официальное заявление коллектива. Музыкант умер после непродолжительной болезни в Рождество, 25 декабря.

Тедди был отзывчивым человеком, он сыграл жизненно важную роль в истории The Cure, — отмечается в сообщении группы.

Бэмоунт сотрудничал с The Cure с 1984 года, а с 1990-го стал ее полноправным участником. Он внес значительный вклад в звучание коллектива, играя на гитаре, клавишных и шестиструнной бас-гитаре на альбомах «Wish», «Wild Mood Swings», «Bloodflowers» и других. За годы работы он отыграл с группой сотни концертов, уйдя в 2005 году, но вернувшись в 2022-м для масштабного тура.

The Cure выразили соболезнования семье Бэмоунта. Группа, введенная в Зал славы рок-н-ролла, недавно выпустила первый за 16 лет сингл и завершила большой концертный тур.

