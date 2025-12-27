Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 00:56

Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике

Трамп без приведения аргументов заявил о якобы тяжелом состоянии экономики РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь высказал свою оценку положения российской экономики. Заявление было сделано в ходе интервью Politico, но не подкреплено конкретными данными или анализом.

Американский лидер дал категоричную оценку, не сопровождая ее аргументацией. Трамп ограничился общим утверждением о якобы «сложной экономической ситуации в России».

Их экономика в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии, — сказал Трамп в беседе с журналистами.

При этом в материале не приводится ни статистических данных, ни ссылок на исследования, которые могли бы подтвердить это заявление. Оно осталось на уровне декларации.

Ранее Трамп заявил о планах в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предстоящий диалог двух политиков может стать важным событием в международной повестке. Заявление было сделано в контексте текущих двусторонних отношений и геополитической обстановки. Ожидается, что в ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Конкретная дата и формат разговора на момент публикации заявления не уточнялись.

