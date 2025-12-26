Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России

Поток посетителей крупных торговых центров в РФ в последние годы снизился, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, это связано с активным развитием магазинов формата «у дома» и ростом популярности готовой еды.

В большие крупные торговые центры поток несколько снизился за последние годы, и активно развивается формат магазинов рядом, у дома. Многие сети активно пошли именно в этот формат, — сказал он.

Мантуров добавил, что за последние три года некоторые крупные торговые центры были переоборудованы для потребностей промышленности. Он уточнил, что по взаимному согласию владельцев, осознающих сокращение потока покупателей и перспектив дальнейшего снижения спроса, особенно в тех случаях, когда ТЦ располагались близко друг к другу, предприятия приобрели эти объекты для организации на их территории собственных производств.

Ранее сообщалось, что посещаемость торговых центров в России снизилась на 3% в 2025 году относительно прошлогодних итогов. Как считает аналитик Михаил Васильев, такая тенденция обусловлена давлением онлайн-каналов и макроэкономическими факторами. В частности, покупатели все больше отказываются от импульсных покупок.