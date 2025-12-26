В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления

У самолета авиакомпании «Ямал» после приземления в аэропорту Ноябрьска была выявлена неисправность шасси, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его информации, в связи с инцидентом эвакуация пассажиров была проведена вне штатного места высадки, непосредственно на территории аэродрома.

Двадцать шестого декабря в 15.30 (13.30 мск) после посадки на аэродроме Ноябрьск выявлена некорректная работа шасси воздушного судна авиакомпании «Ямал», выполнявшего регулярный рейс YC-249 из Екатеринбурга в Ноябрьск, — сказал собеседник агентства.

