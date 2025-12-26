Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:38

В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У самолета авиакомпании «Ямал» после приземления в аэропорту Ноябрьска была выявлена неисправность шасси, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его информации, в связи с инцидентом эвакуация пассажиров была проведена вне штатного места высадки, непосредственно на территории аэродрома.

Двадцать шестого декабря в 15.30 (13.30 мск) после посадки на аэродроме Ноябрьск выявлена некорректная работа шасси воздушного судна авиакомпании «Ямал», выполнявшего регулярный рейс YC-249 из Екатеринбурга в Ноябрьск, — сказал собеседник агентства.

Ранее врач-педиатр Ольга Теберекова спасла жизнь гражданке КНДР, у которой на борту самолета из Владивостока в Москву развился анафилактический шок. Медицинская помощь была оказана прямо в салоне благодаря наличию полной бортовой аптечки и слаженным действиям экипажа.

Кроме того в Алма-Ате экстренно посадили самолет с умершим на борту пассажиром. Причиной его смерти назвали острую сердечную недостаточность.

самолеты
происшествия
Россия
авиация
