Роспотребнадзор начал расследование после скандала с напитком Aloe Vera

26 декабря 2025 в 19:38

Роспотребнадзор начал официальную проверку после публикаций об обнаружении опасной примеси, предположительно ацетона, в популярном напитке Aloe Vera, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Ведомство уже приостановило продажу всей партии этого продукта в магазинах сети «Магнит» в Москве.

В рамках расследования специалисты отобрали продукцию для проведения лабораторных экспертиз. Юридическому лицу АО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть «Магнит», было выдано предписание о немедленном прекращении реализации всей партии напитка. Дополнительно Роспотребнадзор использовал систему маркировки «Честный знак», чтобы заблокировать продажу данного товара во всех розничных точках в оперативном режиме.

До этого стало известно, что количество пострадавших от отравления химическим средством в жилом доме на Нижегородской улице увеличилось до трех человек. Причиной стал препарат для ликвидации тараканов, которым была обработана квартира на восьмом этаже.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о начале расследования после массового отравления среди участников танцевальных соревнований в Люберцах. По данным ведомства, причиной недомогания стала паста карбонара, доставленная из другого региона России, что стало предметом особого внимания проверяющих.


