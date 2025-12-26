Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 19:20

Рябков дал прогноз по завершению украинского кризиса

Рябков: Россия и США приблизились к разрешению украинского кризиса

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Россия и США приблизились к разрешению украинского кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». По его словам, сторонам надо «сделать последний рывок».

Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению [украинского конфликта], — сказал Рябков.

По мнению замглавы МИД, не стоит устанавливать дедлайнов по этой теме, так как они не помогают. Он призвал «фокусироваться по сути вопроса».

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что специальная военная операция может быть окончена на фронте или за столом переговоров, но только на условиях Москвы. Он отметил, что в НАТО пока еще не конца осознали: Россия твердо намерена добиться демилитаризации Украины, чтобы пресечь возобновление конфликта раз и навсегда.

До этого президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, развязка ближе, чем когда-либо за минувшие четыре года.

