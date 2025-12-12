Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Стубб намекнул на развязку конфликта на Украине и назвал сроки

Стубб: Европа, США и Украина пытаются достичь заключения мира до Рождества

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, которые приводит РИА Новости, развязка ближе, чем когда-либо за минувшие четыре года.

Мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года, — сообщил политик.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Европе пытается внести в мирный план неприемлемые для Москвы предложения. По его словам, российская сторона пока не увидела бумаги, которые составляются с учетом замечаний европейцев и украинцев.

Ранее аналитики пришли к выводу, что заявление Зеленского о референдуме приблизило завершение конфликта. По их мнению, исход неизбежно будет плачевным для Украины. Аналитики допускают, что некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в 2022 году.

