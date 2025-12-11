Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 17:40

Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений

Путин указал на хорошую динамику освобождения Донбасса и Новороссии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Динамику освобождения Донбасса и Новороссии можно назвать хорошей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, взятие под контроль территорий идет в соответствии с замыслами Генштаба.

Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами Генерального штаба, — отметил он.

Ранее Путин во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.

До этого Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике. В частности, результаты были достигнуты военнослужащими группировки «Днепр» в рамках наступательной операции на данных участках фронта.

Донбасс
Новороссия
освобождения
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брифинг Захарова
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о «реанимировании» карьеры Ефремова
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного пожара на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.