Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений

Динамику освобождения Донбасса и Новороссии можно назвать хорошей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, взятие под контроль территорий идет в соответствии с замыслами Генштаба.

Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами Генерального штаба, — отметил он.

Ранее Путин во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.

До этого Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике. В частности, результаты были достигнуты военнослужащими группировки «Днепр» в рамках наступательной операции на данных участках фронта.