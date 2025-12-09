ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:00

Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО

Путин: Россия доведет СВО до логического завершения

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения, заявил президент Владимир Путин во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.

Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции, — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что российская армия в ходе проведения спецоперации на Украине освободила Остаповское в Днепропетровской области. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, соответствующую задачу осуществили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Также российскими силами ПВО в зоне СВО на Украине за сутки были сбиты 280 БПЛА. Было ликвидировано 13 реактивных снарядов HIMARS. ВКС России сбили Су-27.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что экс-хозяин Белого дома Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. По его словам, он всегда восхищался красотой полуострова.

Владимир Путин
СВО
Украина
ВС РФ
