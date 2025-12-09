Экс-хозяин Белого дома Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит Politico, он всегда восхищается красотой полуострова.

Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, этот Крым такой красивый, вау!». Он со всех сторон окружен океаном. Крым огромный. Он со всех четырех сторон окружен океаном в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее. А Обама заставил их отказаться от Крыма, — отметил он.

До этого журналист Кристоф Ваннер заявил, что Украину ждет скорый крах, если поставки западной военной помощи прекратятся. По его словам, у Трампа есть все рычаги давления на Киев для заключения мирного соглашения.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.