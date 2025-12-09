ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:49

Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии

Журналист Ваннер: Украина долго не продержится без западных поставок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Украину ждет скорый крах, если поставки западной военной помощи прекратятся, сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер. По его словам, у президента США Дональда Трампа есть все рычаги давления на Киев для заключения мирного соглашения. Также Ваннер обратил внимание на нелогичность действий украинского правительства из-за его стремления продолжать конфликт с Россией, хотя страна переживает критическое время.

У него есть все рычаги. Ему нужно прекратить поставки оружия Украине, и тогда они долго не продержатся, — отметил он.

До этого радиоведущий Стив Гилл допустил, что Трамп может убрать президента Украины Владимира Зеленского от переговорного процесса по мирному урегулированию. По его мнению, это будет связано с нежеланием президента Украины идти на уступки.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени».

