09 декабря 2025 в 10:13

В США предупредили о возможном отстранении Зеленского от переговоров

Радиоведущий Гилл: Трамп может убрать Зеленского из переговорного процесса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп может убрать главу Украины Владимира Зеленского из переговорного процесса по урегулированию конфликта, заявил ТАСС радиоведущий Стив Гилл. Он считает, что это будет связано с нежеланием Зеленского идти на уступки. Ведущий отметил, что в администрации Трампа пытаются понять, действительно ли украинский президент желает завершить кризис.

Это (неуступчивость Киева. — NEWS.ru) приведет к отстранению от переговоров не только европейцев, но, возможно, и самого Зеленского, — сказал Гилл.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что администрация Трампа давит на Зеленского, чтобы политик согласился пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта в стране. В частности, речь идет о двухчасовом телефонном разговоре главы государства со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, состоявшемся 6 декабря.

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, такой сценарий допускается, если американский лидер решит, что мирное соглашение невозможно.

