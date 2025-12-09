В США допустили отказ Трампа от урегулирования кризиса на Украине Уитакер: Трамп может отказаться от урегулирования кризиса на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отказаться от усилий по урегулированию украинского конфликта, заявил телеканалу Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, такой сценарий допускается, если американский лидер решит, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно.

Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере, — сказал Уитакер.

Сам же постпред считает, что США уже близки к урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает добиваться значительного прогресса в переговорном процессе.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Москва не исключает возобновления мирных переговоров с Киевом в стамбульском формате. По его словам, для этого необходимо наличие «соответствующей основы».

При этом, как считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Трамп насквозь видит поджигателей конфликта на Украине и их саботаж по урегулированию. По его мнению, этим американский лидер становится в позицию, из которой можно поставить «шах и мат».