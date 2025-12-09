ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 02:35

«Шах и мат»: Дмитриев озвучил особое преимущество Трампа

Дмитриев: Трамп насквозь видит поджигателей конфликта на Украине

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп насквозь видит поджигателей конфликта на Украине и их саботаж по урегулированию, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети Х. По его мнению, этим американский лидер становится в позицию, из которой можно поставить «шах и мат».

Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж, — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал репост Трампом в соцсети Truth Social публикации издания New York Post. Речь идет о статье под заголовком: «Бессильные европейцы могут только выпускать гнев, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки».

Ранее Трамп сообщил, что мирное соглашение по украинскому кризису имеет хорошие перспективы. Эти слова прозвучали после американо-украинских переговоров во Флориде, которые, по его оценке, установили конструктивный диалог между сторонами и продемонстрировали реальную возможность достичь договоренностей.

Также Киев запросил проведение личной встречи между Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Украинская сторона подчеркивает, что такие контакты на высшем уровне имеют решающее значение для определения будущих политических действий.

Дональд Трамп
РФПИ
конфликты
Европа
