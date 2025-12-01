Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 декабря 2025 в 14:34

Трамп оценил шансы на мир России и Украины

CNN: Трамп заявил о хороших шансах на мир между Россией и Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине имеет все шансы на успех, заявил президент США Дональд Трамп. Этими мыслями он поделился после переговоров между США и Украиной, которые прошли во Флориде, передает CNN.

По его словам, существует реальная возможность достичь соглашения по Украине. Кроме того, президент США подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде наладили конструктивный диалог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров Киева с Вашингтоном сторонам предстоит решить «непростые вопросы». Он также назвал эти переговоры «очень конструктивными». Представители Киева вернутся в Европу в ближайшее время. Дальнейшие решения Украина будет принимать после разговора с ними и полного доклада.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не поддержит мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине до проведения выборов. По его мнению, приоритетом для Москвы остается освобождение украинского народа от неонацистов и проведение конституционных выборов президента.

