День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:05

Зеленский задумался о «непростых вещах» после переговоров с США

Зеленский: после переговоров с США следует проработать непростые вещи

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сторонам нужно проработать «непростые вещи» после переговоров Киева с Вашингтоном, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства счел их «очень конструктивными». Представители Киева вернутся в Европу в ближайшее время. Дальнейшие решения Украина будет принимать после разговора с ними и полного доклада.

Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать, — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины направил в Соединенные Штаты на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Рустема Умерова. Уточнилось, что он замешан в громком скандале, связанном с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Владимир Зеленский
переговоры
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины
Онколог рассказал о виде рака, от которого страдает Алдонин
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.