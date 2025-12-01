Зеленский задумался о «непростых вещах» после переговоров с США Зеленский: после переговоров с США следует проработать непростые вещи

Сторонам нужно проработать «непростые вещи» после переговоров Киева с Вашингтоном, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства счел их «очень конструктивными». Представители Киева вернутся в Европу в ближайшее время. Дальнейшие решения Украина будет принимать после разговора с ними и полного доклада.

Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать, — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины направил в Соединенные Штаты на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Рустема Умерова. Уточнилось, что он замешан в громком скандале, связанном с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.