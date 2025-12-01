День матери
01 декабря 2025 в 11:40

В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США

Telegraph: Зеленский направил в США замешанного в расследовании НАБУ Умерова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский направил в США на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Рустема Умерова, передает The Telegraph. В статье уточнили, что он замешан в громком скандале, связанном с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики.

Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации, — сказано в материале.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

До этого депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.

Владимир Зеленский
Рустем Умеров
переговоры
коррупция
