В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США Telegraph: Зеленский направил в США замешанного в расследовании НАБУ Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский направил в США на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Рустема Умерова, передает The Telegraph. В статье уточнили, что он замешан в громком скандале, связанном с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики.

Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации, — сказано в материале.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

