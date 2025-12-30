Приметы 30 декабря — Данилов день: записываем сны, ищем вторую половинку

30 декабря воцерковленные люди чтут пророка Даниила и трех святых отроков — Анания, Азария и Мисаила. В народе день прозвали Зимоуказчиком. Святой Даниил был известен своим даром толковать сновидения, поэтому 30 декабря считалось временем вещих снов и мистических откровений. Крестьяне говорили: «Даниил декабрь поторапливает», чувствуя приближение Нового года.

Погодные приметы на Данилов день, 30 декабря

Много инея — к мягкой, не сильно морозной погоде во время Святок.

Если день ясный и морозный, то и лето будет сухим и жарким.

Метель на Даниила предвещала, что летом будут хорошо роиться пчелы (к хорошему сбору меда).

Юго-западный ветер сулил снежную погоду, но без сильных морозов.

Какая погода на Даниила, таким будет и май.

Лес почернел (деревья кажутся темнее обычного) — к скорой оттепели.

Приметы о зверях и птицах на Данилов день

Если птицы нахохлились и прячутся, жди усиления мороза.

Кошка спит весь день — к потеплению, если скребет пол — к ветру и метели.

Что нельзя делать на 30 декабря

Будить крепко спящих. Бытовало поверье, что душа путешествует, пока человек спит, и при резком пробуждении в день Даниила она может не успеть вернуться в тело, что грозит болезнью или потерей памяти.

Целовать спящих детей. Считалось, что так можно «зацеловать» их здоровье или передать им свои тревоги.

Жаловаться на судьбу. Пророк Даниил стойко переносил испытания, поэтому нытье и жалобы в этот день могли навлечь еще большие трудности.

Шить и рукодельничать. Считалось, что это может «запутать» судьбу перед Новым годом.

Рисковать и заниматься экстремальными делами. День считался травмоопасным.

Оставлять пустые карманы — к бедности.

Моемся и записываем сны: что можно делать на Данилов день, 30 декабря

Сны в ночь на 30 декабря считались вещими. У пророка Даниила просили послать понятные сновидения, чтобы их было проще толковать. Хорошие сны рассказывали родным, чтобы они сбылись, а дурные «смывали» у бегущей воды. Девушки специально просили показать их возлюбленного во сне. Под подушку для этого они клали три лаврушки, что символизировало имена святых отроков, чтобы во сне увидеть будущего мужа.

В память о трех отроках, которые выжили в огненной печи, принято было разводить большой огонь (или зажигать много свечей), чтобы «разогнать зимнюю тьму» и привлечь тепло в дом.

Наши предки старались как следует попариться в бане. Очищение тела перед Новым годом считалось обязательным ритуалом для избавления от болезней.

Велись приготовления к застолью, но без шумных гуляний, так как продолжался пост.

А еще сегодня следовало носить в кармане монетку — для привлечения финансовой удачи в будущем году.

