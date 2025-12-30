Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 00:05

Приметы 30 декабря — Данилов день: записываем сны, ищем вторую половинку

Приметы 30 декабря Приметы 30 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM
30 декабря воцерковленные люди чтут пророка Даниила и трех святых отроков — Анания, Азария и Мисаила. В народе день прозвали Зимоуказчиком. Святой Даниил был известен своим даром толковать сновидения, поэтому 30 декабря считалось временем вещих снов и мистических откровений. Крестьяне говорили: «Даниил декабрь поторапливает», чувствуя приближение Нового года.

Погодные приметы на Данилов день, 30 декабря

  • Много инея — к мягкой, не сильно морозной погоде во время Святок.

  • Если день ясный и морозный, то и лето будет сухим и жарким.

  • Метель на Даниила предвещала, что летом будут хорошо роиться пчелы (к хорошему сбору меда).

  • Юго-западный ветер сулил снежную погоду, но без сильных морозов.

  • Какая погода на Даниила, таким будет и май.

  • Лес почернел (деревья кажутся темнее обычного) — к скорой оттепели.

Погода по приметам 30 декабря Погода по приметам 30 декабря Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах на Данилов день

  • Если птицы нахохлились и прячутся, жди усиления мороза.

  • Кошка спит весь день — к потеплению, если скребет пол — к ветру и метели.

Что нельзя делать на 30 декабря

  • Будить крепко спящих. Бытовало поверье, что душа путешествует, пока человек спит, и при резком пробуждении в день Даниила она может не успеть вернуться в тело, что грозит болезнью или потерей памяти.

  • Целовать спящих детей. Считалось, что так можно «зацеловать» их здоровье или передать им свои тревоги.

  • Жаловаться на судьбу. Пророк Даниил стойко переносил испытания, поэтому нытье и жалобы в этот день могли навлечь еще большие трудности.

  • Шить и рукодельничать. Считалось, что это может «запутать» судьбу перед Новым годом.

  • Рисковать и заниматься экстремальными делами. День считался травмоопасным.

  • Оставлять пустые карманы — к бедности.

Что можно и нельзя делать 30 декабря Что можно и нельзя делать 30 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Моемся и записываем сны: что можно делать на Данилов день, 30 декабря

Сны в ночь на 30 декабря считались вещими. У пророка Даниила просили послать понятные сновидения, чтобы их было проще толковать. Хорошие сны рассказывали родным, чтобы они сбылись, а дурные «смывали» у бегущей воды. Девушки специально просили показать их возлюбленного во сне. Под подушку для этого они клали три лаврушки, что символизировало имена святых отроков, чтобы во сне увидеть будущего мужа.

В память о трех отроках, которые выжили в огненной печи, принято было разводить большой огонь (или зажигать много свечей), чтобы «разогнать зимнюю тьму» и привлечь тепло в дом.

Наши предки старались как следует попариться в бане. Очищение тела перед Новым годом считалось обязательным ритуалом для избавления от болезней.

Велись приготовления к застолью, но без шумных гуляний, так как продолжался пост.

А еще сегодня следовало носить в кармане монетку — для привлечения финансовой удачи в будущем году.

Самый простой рецепт медовика для всей семьи.

