В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды

Атака ос на россиян началась в центральной и южной частях страны на фоне теплой погоды, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, агрессивные насекомые кусают людей в затылок, кисти рук и лицо.

Пострадавшие признались, что у некоторых на фоне укусов развивается аллергия. Насекомые находятся в состоянии «стресса», отмечает канал, поэтому становятся более агрессивными. Такая повышенная активность ос несвойственна началу зимы.

Как правило, осы уходят в спячку в конце октября — начале ноября. Однако в этом сезоне из-за теплой осени цикл насекомых сбился. Изменение погодных условий и недостаток пищи приводят ос к напряжению, поскольку большинство рабочих особей, добывающих еду, погибло.

Ранее пчеловод Майкл Гриффитс рассказал, как яблочный уксус, сахар, вода и моющее средство помогут избавиться от ос. Эксперт поделился инструкцией по созданию ловушки из пластиковой бутылки, где нужно отрезать верхнюю часть емкости и перевернуть ее, чтобы получилась воронка. Затем приготовить смесь и залить в бутылку.