15 сентября 2025 в 14:14

Сотни ос до смерти искусали маленьких брата и сестру

SCMP: в Китае дети погибли после нападения ос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае семилетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли после нападения большого количества ос, сообщает South China Morning Post. Дети получили более тысячи укусов.

В момент происшествия за ними присматривала их бабушка, так как родители работали в другом регионе страны. Пенсионерка вместе с внуками находилась на поле, а затем они пошли играть в лес. Именно там на них напал целый рой ос. Со слов отца, на теле каждого ребенка было обнаружено множество укусов. Мальчика ужалили свыше 300 раз, а его сестру — примерно 700.

Медики пытались помочь, но мальчик умер в больнице спустя сутки, а девочка скончалась до прибытия медицинской бригады. Как установила полиция, осы принадлежали местному жителю. Его задержали по подозрению в непредумышленном убийстве, однако впоследствии отпустили под залог. После данного инцидента мужчина уничтожил все свои ульи. Также представители властей сообщили, что данный гражданин не оформил официальную регистрацию разведения насекомых.

Ранее британский каменщик Пол Дурсон, проживающий в графстве Кент, обнаружил осиное гнездо в старом пне во время выполнения садовых работ. После этого на него напали примерно 250 ос. В результате британец получил 40 укусов. По словам самого Дурсона, осы будто бы обезумели. После нападения он принял решение не обращаться в больницу. Кроме того, мужчина расчесывал места укусов грязными ногтями, что привело к проникновению инфекции.

Китай
осы
насекомые
дети
смерти
