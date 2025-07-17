Мужчина спровоцировал 250 ос, потревожив их гнездо

Каменщик Пол Дурсон из графства Кент в Великобритании наткнулся на осиное гнездо в старом пне, работая в саду, сообщает Kent Live. Его окружили порядка 250 обитателей гнезда. В итоге потревоживший насекомых британец получил 40 укусов. Как рассказал сам Дурсон, осы буквально обезумели.

Они обезумели. Двое, должно быть, застряли у меня под мышкой и просто запаниковали. Они ужалили меня раз 20, — поделился каменщик.

Дурсон добавил, что после нападения ос он решил не идти в больницу. Более того, мужчина чесал укусы грязными ногтями, из-за чего в них проникла инфекция. Однако британец по-прежнему отказывался от медицинской помощи даже когда укусы начали кровоточить. Он лечился антибиотиками и таблетками от аллергии. При этом Дурсон решил не уничтожать гнездо.

Такова природа, и мы должны ее уважать, — убежден он.

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