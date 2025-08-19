Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами

Пчеловод Гриффитс: яблочный уксус и сахар помогут поймать ос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пчеловод Майкл Гриффитс поделился, как избавиться от ос простым способом, передает Mirror. Для этого потребуются яблочный уксус, сахар, вода и моющее средство.

Эксперт предложил сделать ловушку из пластиковой бутылки. Для этого нужно отрезать верхнюю часть емкости и перевернуть ее, чтобы получилась воронка. Затем воронку следует вставить в нижнюю часть бутылки. Далее необходимо приготовить смесь из половины стакана воды, половины стакана яблочного уксуса, половины стакана сахара и нескольких капель средства для мытья посуды. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать.

Гриффитс порекомендовал разместить или установить ловушку в саду в зоне, где наблюдается наибольшая активность ос. Пчеловод также акцентировал внимание на том, что не следует беспокоить ос без веских причин, поскольку они выполняют важную функцию в природе, будучи хищниками и опылителями растений.

Ранее инфекционист Владимир Неронов порекомендовал осматривать себя каждые два часа на природе, чтобы избежать укусов клещей. Важно правильно одеваться и использовать репелленты для защиты от этих членистоногих, а также своевременно проверять себя, детей и домашних животных после прогулок на природе.

